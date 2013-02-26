Расстрел мэра в Крыму произошел из-за земли - Москаль

Убийство мэра Симеиза Кирилла Костенко, которое произошло сегодня утром, связано с землей на Южном берегу Крыма.

Об этом заявил народный депутат Геннадий Москаль, передает LB.ua.

"По причине земли. Там других причин нет. Что касается Симеиза, Гаспры, Кореиза – там самые интересные участки. В Джанкое, конечно, земля никому и даром не нужна", - отметил бывший глава крымской милиции.

Также он уточнил, что покойного Костенко связывали с владельцем одной из крупнейших строительных компаний Крыма ООО "Профессионал" Андреем Припутниковым.

Среди прочего, Припутников является и зятем бывшего крымского руководителя Николая Багрова (в 1989-91 – первый секретарь Крымского обкома КПСС, в 1990-91 – председатель Крымского облсовета, в 1991-94 – председатель Верховного Совета Крыма).

"На самого Припутникова несколько раз были покушения", - отметил Москаль.

В 2003-2004 годах Андрея Припутникова пытались убить трижды: дважды закладывали взрывчатку около его гаража, минировали автомобиль.

В то же время Геннадий Москаль не исключил, что убийство мэра Симеиза может быть связано с работой строительной компании Припутникова, однако стоит также рассматривать версию о противоречиях внутри поселкового совета.

"Кому-то что-то обещали, не сделали. Или дали землю тому, кому не следовало. Сегодня депутатский корпус на ЮБК, мягко говоря, он мог быть лучше. Могли быть внутренние "разборки". Там по некоторым депутатам Колыма плачет", - подчеркнул Москаль.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня утром из автомата был расстрелян руководитель поселка Симеиз Кирилл Костенко.