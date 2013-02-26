Погибший мэр Симеиза был регионалом и сидел в СИЗО

Мэр поселка Симеиз Кирилл Костенко, расстрелянный сегодня утром, был членом Партии регионов, и в свое время подозревался в получении взятки в 400 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на источник в крымском управлении МВД Украины передает РИА "Новости".

"Тело нашли недалеко от дома, где жил Костенко. Ему стреляли в голову, подробности мы сейчас устанавливаем", - заявил источник.

Также он подчеркнул, что в конце июля 2011 года регионал был задержан вместе с депутатом поселкового совета Тимуром Шемшединовым по подозрению в получении взятки в размере 400 тысяч гривен.

Оба подозреваемых в земельных махинациях были помещены в СИЗО.

В середине августа Костенко вышел на свободу – тогда он заявил, что была доказана его непричастность к совершению преступления.

Напомним, как сообщал "Главред", во вторник, в 9:00 в дежурную часть Главного управления МВД Украины в Крыму поступила информация о том, что в Симеизе найден труп местного жителя.

Позже в милиции подтвердили, что это был Кирилл Костенко.