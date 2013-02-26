Стали известны новые подробности убийства мэра Симеиза

Милиция обнаружила машину неизвестных, которые расстреляли мэра Симеиза Кирилла Костенко. В автомобиле были найдены автоматы, из которых, предположительно, был застрелен регионал.

Об этом сообщили источники издания "Аргументы недели – Крым".

Как выяснилось, поселковый голова был застрелен в собственной машине возле здания поселкового совета, когда приехал на работу. Мэр приехал на работу на черном джипе.

По словам очевидцев, убийцы поджидали его в автомобиле ВАЗ-2101 и открыли автоматную стрельбу с двух сторон в лобовое стекло.

Многочисленные отверстия на нем свидетельствуют о том, что злоумышленники выпустили несколько пуль, при этом боковые двери автомобиля остались целыми.

По непроверенной информации, убийцы стреляли мэру в голову. В милиции предполагают, что неизвестные произвели контрольный выстрел в голову.

"Работали профессионально", - заявили представители милиции.

Отметим, что некоторые сотрудники поселкового совета не сразу поняли, что происходит – некоторым показалось, что кто-то взрывает петарды.

Автомобиль киллеров был найден на горе Кошка и в ней находились автоматы. В настоящий момент территория, на которой произошло убийство, оцеплена сотрудниками МВД, на месте происшествия работают следователи и кинологи.

Представители милиции от комментариев отказываются.

В крымском главке МВД подробностей убийства мэра также пока не сообщили, ограничившись общей информацией.

Также стала известна биография погибшего. Кирилл Костенко родился в Мариуполе, среднюю школу окончил в 1989 году в Симферополе. В 2006 году окончил Таврический национальный университет имени Вернадского (факультет управления и менеджмента предприятий по специальности "Менеджмент организаций").

На протяжении 15 лет занимался организацией и контролем деятельности компаний, практическими аспектами управления материальными и финансовыми ресурсами. До избрания мэра был депутатом Симеизского поселкового совета, руководил работой комиссии по архитектуре, строительной политике, приватизации и транспорту.

В ноябре 2010 года был избран поселковым головой Симеиза при поддержке Партии регионов.

В июле 2011 года Костенко был задержан вместе с депутатом поссовета Тимуром Шемшединовым по подозрению в получении взятки в сумме 400 тысяч гривен. По информации крымской милиции, депутат по предварительному сговору с председателем поссовета требовали взятку в сумме 100 тысяч долларов США от директоров частных предприятий. Спустя некоторое время подозреваемые вышли на свободу.

В июле 2010 года Центральный райсуд Симферополя вынес приговор в отношении Тимура Шемшединова.

"Прокуратурой доказана его вина в получении неправомерной выгоды за поддержание в суде исков граждан в сфере земельных правоотношений. За это преступление подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч гривен", - сообщили тогда в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, сегодня около 9 часов утра был застрелен мэр крымского курортного поселка Симеиз Кирилл Костенко.

По словам народного депутата и бывшего начальника милиции Крыма Геннадия Москаля, причина убийства кроется либо в земельных вопросах, либо в переделе сфер влияния на строительном рынке.