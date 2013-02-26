Опубликованы фото и видео с места расстрела мэра Симеиза

В Сети появились фото и видео, сделанные в Крыму на месте убийства поселкового головы Симеиза регионала Кирилла Костенко.

Они были сделаны журналистами "Центра журналистских расследований".

На них сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. На лобовом стекле автомобиля Кирилла Костенко видны следы от пуль.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня утром в Симеизе был застрелен поселковый голова Кирилл Костенко. Он умер на месте от полученных ранений. Машину мэра расстреляли из автомата.

Возле горы Кошка был обнаружен сожженный автомобиль "копейка" с двумя автоматами, из одного из них предположительно был расстрелян Костенко.

Фото, видео: investigator.org.ua