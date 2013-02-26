Расстрел мэра Симеиза назвали операцией спецслужб или показательной казнью

Громкое убийство мэра Симеиза Кирилла Костенко стало шоком для местных депутатов, а глава фракции ПР в поселковом совете Сергей Ефанов заявил, что это похоже на операцию спецслужб либо на показательную казнь, сообщает "Сегодня".

Ефанов не отрицает, что его коллега мог быть замешан в каких-то бизнес-делах, но и это, по его словам, не могло стоить того, чтобы его так жестоко убили: "В голове не укладывается, не было никаких предпосылок для того, чтобы Кирилла убили, да еще и так. Больше это похоже на операцию спецслужб либо на показательную казнь, слишком уж все профессионально выполнено было".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Громкое убийство мэра в Крыму: все подробности

По словам Ефанова, однопартийцы готовы помогать семье Костенко, которая осталась без кормильца: "Конечно, мы не останемся в стороне, тем более сейчас пройдет шок у всех близких, и настанет самое сложное время для его семьи".

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня утром в Симеизе из автоматов расстреляли поселкового голову Кирилла Костенко. Тело погибшего нашли на автостоянке, а преступники сожгли машину с оружием.

В связи с происшествием в Крыму усилены меры безопасности, а на Ангарском перевале дежурят гаишники с автоматами.