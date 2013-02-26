Костенко стал четвертым крымским мэром, погибшим за последнее время

26 февраля 2013, 15:44

Правоохранители до сих пор расследуют смерти троих крымских мэров

Кирилл Костенко

После того как сегодня утром из автомата был расстрелян мэр Симеиза Кирилл Костенко, оказалось, что он был далеко не единственным мэром крымского поселка, умершим насильственной смертью.

Украинские СМИ вспомнили о громких смертях крымских мэров, произошедших за последние два с небольшим года. Все они остались нераскрытыми или были переквалифицированы в самоубийства. 

Леонид Малык

Так, 25 ноября 2012 года покончил жизнь самоубийством мэр Малого Маяка Леонид Малык, выбросившись из окна туалета на третьем этаже больницы Семашко в Симферополе, где он находился после того, как был помещен в психиатрическую больницу №5 в селе Строгановка. Самоубийству мэра также предшествовало задержание - за превышение служебных полномочий при выделении земли. По решению суда Малыку в мае 2012 года избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В августе прокуратура отстранила его от исполнения обязанностей головы, но в октябре сельский совет Малого Маяка вернул ему должность, сообщают "Комментарии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Громкое убийство мэра в Крыму: все подробности

Игорь Юшко

25 февраля 2011 года в больницу с огнестрельным ранением в область сердца был доставлен председатель Веселовского сельского совета (Судакский регион) Игорь Юшко. Реанимационные мероприятия эффекта не дали, он скончался на руках у медиков. Тело Юшко было найдено в машине, в лесополосе. На месте обнаружили ружье и предсмертную записку. Следствие отказало в возбуждении уголовного дела по данному факту - его смерть правоохранители признали самоубийством. Однако местные жители не поверили в то, что жизнерадостный человек, любящий супруг и отец троих детей мог наложить на себя руки. Смерть Юшко активно обсуждалась в Интернете. Вот несколько комментариев, которые оставляли пользователи на местном сайте: "Игорь бы никогда бы не сделал самострел... Человек он хороший был и жену очень любил, и детишек". "Я вот все не пойму... а как с ружья в принципе можно стрелять себе самому в сердце..? Очень печально, что так легко можно очернить человека, даже после смерти, сказав, что он самоубийца, бросивший жену и троих детей".

Олег Колодяжный

Третий год прокуратура Крыма не может поставить точку в деле об убийстве мэра Новофедоровки Сакского района Олега Колодяжного. Он был расстрелян из автомата при выходе из подъезда своего дома 29 июня 2010 года. Из тела убитого извлекли 14 пуль. Основной версией убийства в крымской прессе называли выделение земли в прибрежной полосе, протяженность которой в Новофедоровке составляет 4 км. Исполнитель убийства Колодяжного был задержан в Литве еще летом 2011 года. Однако экстрадиции киллера тогда помешало его состояние здоровья - у него произошел инсульт. В конце минувшего года, то есть спустя 2,5 года после убийства, в крымской прокуратуре заявили, что собрано достаточно доказательств для привлечения исполнителя заказного убийства к уголовной ответственности, однако он по-прежнему в Литве. "Убийцу Колодяжного мы никак не можем привезти из Литвы. Все документы есть на его экстрадицию, но пока они там его привлекают по своим законам. Не вступили в законную силу решения судов по тем статьям, по которым его там обвиняют", - сообщил на пресс-конференции в Симферополе заместитель прокурора Крыма Алексей Домников.

Информацию о том, кто является заказчиком убийства, правоохранители до сих пор не озвучили.

фото: "Крым.Комментарии", "Твоя газета", сайт ПР, newsme.com.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
убийство расследование Костенко симеиз
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять