Костенко стал четвертым крымским мэром, погибшим за последнее время

После того как сегодня утром из автомата был расстрелян мэр Симеиза Кирилл Костенко, оказалось, что он был далеко не единственным мэром крымского поселка, умершим насильственной смертью.

Украинские СМИ вспомнили о громких смертях крымских мэров, произошедших за последние два с небольшим года. Все они остались нераскрытыми или были переквалифицированы в самоубийства.

Так, 25 ноября 2012 года покончил жизнь самоубийством мэр Малого Маяка Леонид Малык, выбросившись из окна туалета на третьем этаже больницы Семашко в Симферополе, где он находился после того, как был помещен в психиатрическую больницу №5 в селе Строгановка. Самоубийству мэра также предшествовало задержание - за превышение служебных полномочий при выделении земли. По решению суда Малыку в мае 2012 года избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В августе прокуратура отстранила его от исполнения обязанностей головы, но в октябре сельский совет Малого Маяка вернул ему должность, сообщают "Комментарии".

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25 февраля 2011 года в больницу с огнестрельным ранением в область сердца был доставлен председатель Веселовского сельского совета (Судакский регион) Игорь Юшко. Реанимационные мероприятия эффекта не дали, он скончался на руках у медиков. Тело Юшко было найдено в машине, в лесополосе. На месте обнаружили ружье и предсмертную записку. Следствие отказало в возбуждении уголовного дела по данному факту - его смерть правоохранители признали самоубийством. Однако местные жители не поверили в то, что жизнерадостный человек, любящий супруг и отец троих детей мог наложить на себя руки. Смерть Юшко активно обсуждалась в Интернете. Вот несколько комментариев, которые оставляли пользователи на местном сайте: "Игорь бы никогда бы не сделал самострел... Человек он хороший был и жену очень любил, и детишек". "Я вот все не пойму... а как с ружья в принципе можно стрелять себе самому в сердце..? Очень печально, что так легко можно очернить человека, даже после смерти, сказав, что он самоубийца, бросивший жену и троих детей".

Третий год прокуратура Крыма не может поставить точку в деле об убийстве мэра Новофедоровки Сакского района Олега Колодяжного. Он был расстрелян из автомата при выходе из подъезда своего дома 29 июня 2010 года. Из тела убитого извлекли 14 пуль. Основной версией убийства в крымской прессе называли выделение земли в прибрежной полосе, протяженность которой в Новофедоровке составляет 4 км. Исполнитель убийства Колодяжного был задержан в Литве еще летом 2011 года. Однако экстрадиции киллера тогда помешало его состояние здоровья - у него произошел инсульт. В конце минувшего года, то есть спустя 2,5 года после убийства, в крымской прокуратуре заявили, что собрано достаточно доказательств для привлечения исполнителя заказного убийства к уголовной ответственности, однако он по-прежнему в Литве. "Убийцу Колодяжного мы никак не можем привезти из Литвы. Все документы есть на его экстрадицию, но пока они там его привлекают по своим законам. Не вступили в законную силу решения судов по тем статьям, по которым его там обвиняют", - сообщил на пресс-конференции в Симферополе заместитель прокурора Крыма Алексей Домников.

Информацию о том, кто является заказчиком убийства, правоохранители до сих пор не озвучили.

фото: "Крым.Комментарии", "Твоя газета", сайт ПР, newsme.com.ua