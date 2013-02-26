Обнародованы новые фото и видео с места убийства мэра Симеиза

В Сети появилось новые фото и видео с места убийства мэра Симеиза Кирилла Костенко. На видео четко видны четыре пробоины в лобовом стекле черного джипа "Мерседес", а также тело мэра, упавшее на место пассажира.

Кроме того, на видео снят сгоревший ВАЗ-2101, на котором якобы сбежали киллеры.

Позже у следствия появились первые зацепки. У правоохранителей есть свидетели преступления, которые находились в здании поссовета. При этом силовики говорят, что убийство совершил профессионал – на месте преступления не найдено ни одной гильзы.



"Преступление совершено профессионалом, было произведено 16 выстрелов, но на месте расстрела не обнаружена ни одна гильза. Вероятнее всего, на автомате был закреплен кулек, в который падали отстрелянные гильзы. Кроме того, преступник намерено повредил оружие, чтобы невозможно было провести баллистическую экспертизу", – сообщил источник "Центра журналистских расследований".

Ранее "Главред" сообщал, что милиция обнаружила машину неизвестных, которые расстреляли мэра Симеиза. В автомобиле были найдены автоматы, из которых, предположительно, был застрелен Костенко.

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Как выяснилось, поселковый голова был застрелен в собственной машине возле здания поселкового совета, когда приехал на работу. По словам очевидцев, убийцы поджидали его "Жигулях-копейке" и открыли автоматную стрельбу с двух сторон в лобовое стекло.

У Костенко остались сиротами пятеро детей

фото: alupkame.info, видео: youtube.com