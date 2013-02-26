В мэра Симеиза выпустили полтора десятка пуль - ни одна гильза не обнаружена

У следствия, которое расследует убийство мэра Симеиза Кирилла Костенко, появились первые зацепки. У правоохранителей есть свидетели преступления, которые находились в здании поссовета. При этом силовики говорят, что убийство совершил профессионал – на месте преступления не найдено ни одной гильзы.

Об этом со ссылкой на источник в органах сообщает "Центр журналистских расследований".

"Преступление совершено профессионалом, было произведено 16 выстрелов, но на месте расстрела не обнаружена ни одна гильза. Вероятнее всего, на автомате был закреплен кулек, в который падали отстрелянные гильзы. Кроме того, преступник намерено повредил оружие, чтобы невозможно было провести баллистическую экспертизу", – сообщил источник.

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По его информации, правоохранители также надеются получить видеозапись с регистратора, который установлен на здании мэрии Симеиза.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня утром в Симеизе был застрелен поселковый голова Кирилл Костенко. Он умер на месте от полученных ранений. Машину мэра расстреляли из автомата.

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Возле горы Кошка был обнаружен сожженный ВАЗ-"копейка" с автоматом, из которого предположительно был расстрелян мэр.

По факту убийства мэра поселка Симеиз Кирилла Костенко открыто уголовное производство. Предварительная квалификация определена в соответствии с составом преступления, предусмотренным ч.2 ст.115 УК Украины – умышленное убийство.