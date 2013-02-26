В Киеве взорвали Lexus и ранили хозяина кафе

Во вторник, 26 февраля, в Киеве неизвестными злоумышленниками был взорван автомобиль Lexus, в результате чего ранения получил владелец кафе "Шервуд".

Об этом сообщила пресс-служба УМВД в Киеве.

Сегодня в 17.10 в дежурную часть по спецлинии "102" поступило сообщение о взрыве автомобиля в Днепровском районе по ул. Курнатовского, 1.

По данным милиции, взрыв транспортного средства произошел на парковочной площадке возле одного из кафе.

Предварительно установлено, что в то время, когда владелец кафе подходил к своему автомобилю, взорвался рядом припаркованный автомобиль марки ВАЗ.

Взрыв прогремел в момент, когда бизнесмен подошел к своему авто Lexus. В результате взрыва мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован бригадой "скорой помощи", сообщает infosmi.net.

Как отметили в столичном главке милиции, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и представители оперативных служб.

По этому факту следственным отделом Днепровского райуправления милиции открыто уголовное производство по ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Начато досудебное расследование", - отметили в милиции.

Ранее "Главред" сообщал, что ночь на 14 января на одной из придомовых парковок в Оболонском районе Киева, недалеко от станции метро "Минская", взорвался автомобиль Honda Prelude. По словам очевидцев, пожар от взрыва был потушен в течении 5-7 минут с момента его начала. Несмотря на оперативные действия службы спасения, салон спорткара за это время успел полностью выгореть. Пострадали также рядом стоящие автомобили.

Фото: infosmi.net