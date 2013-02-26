Милиция назвала версии причины убийства мэра Симеиза

Следственные органы связывают причину убийства мэра крымского города Симеиза Кирилла Костенко с его профессиональной деятельностью и земельными вопросами.

Об этом начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник заявил УНИАН.

"Там есть земля, объекты, которые же обычно кого-то интересуют, а кто может влиять на их выделение? Конечно, поселковый голова. Потому одной из первых и основных версий его убийства является профессиональная деятельность", - сказал он, заметив при этом, что не исключено, что в ходе расследования будут возникать другие мотивы совершенного преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Громкое убийство мэра в Крыму: все подробности

Ранее "Главред" сообщал, что Костенко нашли убитым сегодня утром, 26 февраля 2013 года, в его автомобиле "Мерседес" возле одного из домов в Симеизе. По предварительным данным, на теле было несколько огнестрельных ранений.

По данным жителей поселка, нападающие стреляли в лобовое стекло автомобиля мэра, после чего скрылись. У горы Кошка недалеко от Симеиза обнаружен сожженный ВАЗ с автоматом. Сотрудники милиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

фото: "Крым.Комментарии"