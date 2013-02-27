Расстрел мэра Симеиза засняли камеры наблюдения

Расстрел мэра Симеиза Кирилла Костенко зафиксировала одна из камер видеонаблюдения местного мини-отеля.

Об этом сообщает ТСН.

Запись была изъята следствием, однако охранник заведения рассказал, что на видео четко видно, что убийца приехал на "Жигулях-копейке", а сам расстрел занял не более 30 секунд.

Напомним, что милиция нашла возле горы Кошка сгоревший автомобиль ВАЗ-2101 с оружием внутри.

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Следствие не исключает, что в машине был найден автомат, из которого и был расстрелян мэр Симеиза – точно это можно будет сказать лишь по результатам экспертизы.

В милиции не разглашают информацию о ходе расследования, однако известно, что в качестве основных версий убийства рассматриваются деятельность Костенко на посту поселкового головы, решения, принятые Костенко по выделению земли, а также по строительству на территории Симеиза.

Изучают также и жалобы недовольных тем или иным решением.

В милиции не исключили также и бизнес-разборок – возможно, Костенко мешал чим-то интересам.

При этом очевидно, что убийство было спланировано заранее, и совершили его, скорее всего, профессионалы – на месте преступления не осталось ни одной, а в мэра стреляли 16 раз.

Между тем, местные жители начали приносить цветы на место гибели Костенко.

Напомним, утром 26 февраля возле здания поселкового совета из автоматов был расстрелян мэр Симеиза Кирилл Костенко.