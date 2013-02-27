Прокурор Крыма назвал главную версию убийства мэра Симеиза

Главная версия мотива убийства мэра Симеиза Кирилла Костенко – его профессиональная деятельность.

Об этом заявил прокурор Крыма Вячеслав Павлов, передает "Центр журналистских расследований".

"Уже есть определенные рабочие версии, которые сейчас будем отрабатывать. Но пока у нас начальная стадия, вопросов пока больше, чем ответом. Но рабочие версии уже есть. У человека по роду работы могли быть и какие-то профессиональные конфликты на почве решений, которые принимались, какие-то жалобы. Это обязательно одна из версий, которую мы будем отрабатывать", – подчеркнул он.

Напомним, как сообщал "Главред", 26 февраля в Симеизе был застрелен руководитель поселка Кирилл Костенко.

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По факту убийства было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

По данным милиции, убийство совершено профессионалом, поскольку на месте преступления не найдено ни одной гильзы.