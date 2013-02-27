Министр назвал главную версию убийства мэра Симеиза

Глава МВД рассказал, что Кирилла Костенко убили из-за его професиональной деятельности.
Министр внутренних дел Виталий Захарченко назвал основную версию убийства мэра Симеиза Кирилла Костенко. По информации главы МВД, это профессиональная деятельность погибшего.
"Мы связываем это (убийство - ред.) с его деятельностью, с непосредственной работой. Это основная версия, которая рассматривается", - цитирует Захарченко УНИАН.
Напомним, Костенко был убит 26 февраля. Преступники расстреляли его автомобиль из автоматов, когда глава Симеиза подъехал к своей работе.
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Позже был найден сожженным автомобиль ВАЗ-"копейка", на котором скрылись преступники (позже, правда, в СМИ появилась информация о том, что убийца скрылся на велосипеде). В автомобиле было обнаружено оружие, из которого застрелили Костенко.
Версия о профессиональной деятельности, как причине убийства, называлась и ранее. В частности, ее озвучил прокурор Крыма Вячеслав Павлов.
Также были озвучены версии, что причина конфликта - земельные вопросы.
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