Министр назвал главную версию убийства мэра Симеиза

Министр внутренних дел Виталий Захарченко назвал основную версию убийства мэра Симеиза Кирилла Костенко. По информации главы МВД, это профессиональная деятельность погибшего.

"Мы связываем это (убийство - ред.) с его деятельностью, с непосредственной работой. Это основная версия, которая рассматривается", - цитирует Захарченко УНИАН.

Напомним, Костенко был убит 26 февраля. Преступники расстреляли его автомобиль из автоматов, когда глава Симеиза подъехал к своей работе.

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Позже был найден сожженным автомобиль ВАЗ-"копейка", на котором скрылись преступники (позже, правда, в СМИ появилась информация о том, что убийца скрылся на велосипеде). В автомобиле было обнаружено оружие, из которого застрелили Костенко.

Версия о профессиональной деятельности, как причине убийства, называлась и ранее. В частности, ее озвучил прокурор Крыма Вячеслав Павлов.

Также были озвучены версии, что причина конфликта - земельные вопросы.

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Фото: Центр журналистских раследований