Следствие окончательно определилось с версиями авиакатастрофы в Донецке

У следствия осталось три версии причин катастрофы самолета Ан-24 в Донецке. Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Виктор Пшонка.



"Три версии осталось. Все версии связаны с летным профессионализмом летчиков и техническим состоянием самолета", - цитирует главу ГПУ "Остров".

Пшонка также рассказал, что окончательно установлено, что на борту потерпевшего аварию авиалайнера находились 39 пассажиров и 9 членов экипажа. Двое пассажиров были без билетов.

Также Пшонка рассказал, что в настоящее время расшифровываются данные черных ящиков. На это выделяется до 60 дней, однако планируется провести необходимую работу в течении месяца, добавил генпрокурор.

Напомним, 13 февраля в аэропорту Донецка потерпел катастрофу самолет Ан-24 компании "Южные авиалинии". Лайнер разломался при аварийной посадке, в результате погибли 5 человек.

Разбившийся самолет выполнял чартерный рейс "Одесса-Донецк", пассажиры, среди которых были одесские чиновники и депутаты, летели на матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и дортмундской "Боруссией".

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