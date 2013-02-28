У развлекательного центра на Черкасчине расстреляны два человека

В городе Смела, Черкасской области, возле одного из развлекательных центров произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое парней 20 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД области.

"Около пяти часов утра в дежурную часть Смелянского горотдела милиции от медсестры местной больницы поступило сообщение о том, что в приемное отделение с телесными повреждениями доставлены двое молодых мужчин – 20-летний парень с проникающим ранением в область живота и его приятель-сверстник с раной головы", – сообщили в милиции.

В ходе допроса одного из пострадавших выяснилось, что стрельбу начали двое неизвестных.

Милицией были оперативно задержаны подозреваемые. Как выяснило следствие, в вечером 27 февраля мужчины отдыхали в этом развлекательном центре, когда их подругу, якобы, оскорбил молодой человек из другой компании.

Парни решили защитить свою знакомую и разобраться с обидчиком, а чтобы не привлекать внимания других посетителей, позвали его на улицу для разговора.

На улице злоумышленник выстрелил в 20-летнего парня, на выстрел начали сбегаться люди. Товарищ раненого, увидев, что стрелки убегают, попытался их остановить, но в него также выстрелили.

Преступники были задержаны, по месту жительства одного из них работники милиции обнаружили и орудие преступления – пневматический револьвер.

Раненные молодые люди были прооперированы, врачи прогнозируют им длительное лечение.

Относительно "стрелков" возбуждены уголовные производства по статьям "умышленное тяжкое телесное повреждение" и "умышленное легкое телесное повреждение".

Напомним, утром 26 февраля в поселке Симеиз был расстрелян мэр города - Кирилл Костенко. Убийца скрылся с места преступления, за сведения о его местонахождении обещано 50 тысяч гривен.