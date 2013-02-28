Милиция вышла на след убийц харьковского судьи Трофимова

В Харьковской и Донецкой областях милиция провела спецоперацию, в результате которой были задержаны наркоторговцы, расплатившиеся за товар монетами из коллекции убитого судьи Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления МВД Василий Фаринник, сообщает ГолосUA.

По его словам, правоохранители нашли нить для раскрытия убийства семьи судьи.

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"Ними задержанные расплатились со своими подельниками. Мы проводим экспертизы, чтобы удостовериться, что это именно те монеты, которые принадлежали Трофимову. Сейчас мы ведем допросы и у нас уже появился круг подозреваемых в убийстве семьи", - сказал он.

В МВД уверены, что те, кто рассчитался за наркотики монетами из коллекции Трофимова если не являются убийцами, то непременно выведут на их след киллеров.

Ранее "Главред" сообщал, что 15 декабря 2012 года в своей квартире были найдены обезглавленными харьковский судья Владимир Трофимов и члены его семьи. Харьковская милиция пообещала солидное вознаграждение тому, кто окажет помощь в раскрытии громкого преступления: 200 тыс. грн.

Также напомним, что коллекция антиквариата судьи Владимира Трофимова, который был убит и обезглавлен со своими тремя родственниками, стоила более десяти миллионов долларов.