Во Львове стреляли в охранника известного ресторана "Крыивка"

В центре Львова сегодня, 28 февраля, рано утром возле ресторана" Крыивка" стреляли в охранника заведения.

Об этом сообщает издание ZIK со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, инцидент произошел при входе в ресторан.

Пиар-менеджер холдинга эмоций !Fest Кристина Тузяк в комментарии изданию подтвердила факт стрельбы.

"В ресторане не было никакой стрельбы. Произошел инцидент возле заведения. Группа из трех пьяных людей хотела зайти в заведение. Следовательно, охрана заведения не впускала их. Они стучали ногами, кричали. Охрана вызвала патрульную службу, чтобы их забрали. После этого, когда приехала патрульная служба, охранник вышел, чтобы дать объяснения случившегося. Во время этого эти посетители вытащили пистолет и выстрелили", - сообщила менеджер.

По ее словам, стрельба произошла в присутствии милиционеров. В результате инцидента охранник госпитализирован, виновники задержаны.