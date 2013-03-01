В ДТП на Херсонщине погибли 4 человека

В ночь на пятницу, 1 марта в Херсонской области произошло ДТП, жертвами которого стали 4 человека

Авария случись в 4:45 вблизи с. Петропавловка Каховского района на 317 км автодороги Херсон – Новоазовск. Микроавтобус Ford Transit врезался в грузовой автомобиль DAF - погибли 4 человека.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

Ранее "Главред" сообщал, что 21 сентября, около 23:45, в Херсоне на углу улицы Черноморской и Бериславского шоссе 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104 не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В результате ДТП водитель и два пассажира погибли на месте ДТП.