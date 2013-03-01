В Одессе карета скорой помощи сбила ребенка

На сбитого ребенка вышел посмотреть водитель, а врач - продолжил разговор по телефону.
В Одессе автомобиль скорой помощи на пешеходном переходе сбил ребенка, передает "Сегодня".
Как стало известно, авария произошла в тот момент, когда на светофоре горел желтый сигнал.
По словам очевидцев, после удара скорая остановилась, водитель подошел к ребенку, а врач, вместо оказания помощи, разговаривал по телефону.
Спустя некоторое время ребенка таки увезли в больницу, однако о состоянии девочки пока ничего неизвестно.
Напомним , недавно в Одессе произошло еще одно резонансное ДТП: священник насмерть сбил школьника.
21 февраля суд приговорил его к семи годам лишения свободы.