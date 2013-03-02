Украинцы попали в серьезное ДТП в России

В России 1 марта на 328-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель (Псковская область) произошло столкновение автомобилей "Toyota" и "Volkswagen".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области, в результате ДТП пострадало 3 человека.

Водитель 1963 года рождения и двое пассажиров с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения. Позже было установлено, что двое пострадавших, доставленных в ЦРБ Островского района, являются гражданами Украины", - отметили в ведомстве.

Пострадавшими оказались жители Закарпатской области , после лечения они будут отправлены домой.

Напомним, 24 февраля, вечером возле села Ладыжинка в Уманском районе Черкасской области на автотрассе Киев – Одесса произошлоДТП - житель Российской Федерации насмерть сбил украинца, жителя Киева.

38–летний водитель автомобиля Audi А4, житель Московской области, совершил наезд на 44–летнего пешехода, жителя Киева, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.