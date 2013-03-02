Во Львове неизвестный украл трамвай и протаранил дом

1 марта, во Львове неизвестный выкрал трамвай и протаранил дом, расположенный на перекрестке улиц Замарстиновской и Гайдамацкой.

"С заявлением в милицию обратился директор депо, который сообщил, что около 22.40 неизвестный завладел трамваем на территории депо", - отметила начальник ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, добавив, что угонщик к места происшествия скрылся, передает "ZIK".

По ее словам, в результате аварии никто не пострадал.

Милиция начала уголовного производство по ч.1 ст.289 Уголовного кодексаУкраины (незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, январе в Швеции 20-летняя уборщица из пригорода Стокгольма 15 января угнала пассажирский поезд и врезалась на нем в жилой дом.

Девушка не справилась с управлением, и состав лротаранил в жилой дом, стоящий неподалеку от железнодорожных путей в пригороде Стокгольма.