В ДТП на Одесчине погибли три человека

В субботу, 2 марта, в Одесской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Авария случилась в 19.40 возле с. Спасское Татарбунарского района, когда на трассе Одесса – Рени столкнулись два легковых автомобиля - три человека погибли и один ребенок пострадал.

Пострадавшего ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали в Татарбунарскую центральную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Ранее "Главред" сообщал, что днем ранее в Херсонской области микроавтобус врезался в грузовик – погибли 4 человека.