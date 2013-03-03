В ДТП на Одесчине погибли три человека

На трассе Одесса – Рении столкнулись две легковушки
Авария случилась в 19.40 возле с. Спасское Татарбунарского района, когда на трассе Одесса – Рени столкнулись два легковых автомобиля - три человека погибли и один ребенок пострадал.
Пострадавшего ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали в Татарбунарскую центральную больницу.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
Ранее "Главред" сообщал, что днем ранее в Херсонской области микроавтобус врезался в грузовик – погибли 4 человека.