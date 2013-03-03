Подробности ДТП на Одесчине: погиб известный бизнесмен

В ужасном ДТП, которое произошло в субботу, 2 марта, на трассе Одесса — Рени, где погибли три человека, стал известный бизнесмен, сообщает "Сегодня".

Издание сообщает, что автомобиль Audi А6 выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Nissan. Страшной силы удар не оставил водителям никаких шансов на спасение — водитель "Ауди" (житель Арцизского района), а также водитель и пассажирка "Ниссана" погибли на месте.

За рулем "Ниссана" находился известный измаильский бизнесмен Виктор Бабенко, руководивший ПМК-15 "Дунайводстроя". Многие годы он занимался строительством гидротехнических сооружений.

Как говорят его знакомые, накануне он с женой и 5-летним внуком были в Одессе, а вечером возвращались домой.

"В ДТП уцелел 5-летний ребенок. Его с травмами средней степени тяжести госпитализировали. Следов от торможения или заноса на месте происшествия не обнаружено. По данному факту идет следствие, — говорят в пресс-службе облГАИ.

По словам очевидцев, малыша спасло то, что заботливая бабушка укутала его в теплую дубленку, которая смягчила удар. "Сложно было поверить, что в той груде искореженного металла мог кто-то выжить. Двери автомобилей заклинило, и их открывали спецсредствами, а из салона достали чудом уцелевшего мальчика", — рассказал водитель Михаил.