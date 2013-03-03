Милиция знает имена людей, причастных к убийству судьи Трофимова

Министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что убийство судьи Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова и его семьи не было местью. При этом милиция знает имена убийц судьи.

"У нас есть на сегодняшний день определенная версия, самая, на мой взгляд, реальная, относительно раскрытия этого преступления. Мы сейчас разыскиваем ряд лиц, которые, на наш взгляд, могли быть причастны к совершению этого преступления. То есть, мы уже знаем имена и фамилии этих лиц", - заявил Захарченко в эфире канала ICTV.

"Мы еще не можем стопроцентно сказать, что это они. Но то, что они были причастны к совершению преступления - в этом мы уверены", - цитирует министра ЛIГАБiзнесIнформ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство семьи судьи в Харькове: все подробности

При этом он также отметил, что убийство судьи и его семьи не было местью. "Мы не можем говорить о мести. Судья не рассматривал таких дел в суде, за которые можно было бы ему мстить", - сказал министр.

Ранее "Главред" сообщал, что правоохранительные органы задержали наркоторговцев, которые расплатились за товар монетами из коллекции убитого харьковского судьи Владимира Трофимова.

Напомним, в начале января на брифинге в Харькове Генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что убийство семьи судьи будет раскрыто в ближайшее время. "Осталось две версии, одна из которых основная. Мы прогнозируем, что из двух версий, скорее всего, останется версия убийства, совершенного с целью завладения имуществом потерпевшего, то есть, тема коллекционирования монет ", - подчеркнул генпрокурор и добавил, что следствие продолжает отрабатывать версию, связанную с профессиональной деятельностью судьи.

В Харькове утром 15 декабря 2012 года - в День работников суда - в собственной квартире был убит 58-летний судья Фрунзенского районного суда Владимир Трофимов и вся его семья - 59-летняя супруга, 30-летний сын и 29-летняя гражданская жена сына. Всем убитым отрезали головы, сыну Трофимова отрезали голову, когда тот был еще жив. Головы жертв не найдены.