Подробности самоубийства Юрия Кравченко: генерала можно было спасти - СМИ

4 марта 2013, 07:35

Экс-майор Мельниченко говорит, что знал о подготовке покушения, но в СБУ не захотели спасать генерала арестом

Юрий Кравченко

В деле о самоубийстве экс-главы МВД Юрия Кравченко, который дважды выстрелил себе в голову, всплыли новые подробности. Оказывается, СБУ могла спасти генерала, однако не стала этого делать,  сообщает "Сегодня".

Кравченко погиб 4 марта 2005 года в результате повторного огнестрельного ранения, якобы причиненного себе самому из 9-миллиметрового подарочного пистолета "Беретта" в подсобном помещении на даче, за несколько часов до встречи со следователем ГПУ. Туда он был публично вызван тогдашним генпрокурором Святославом Пискуном по поводу дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Первой тело обнаружила супруга Кравченко Татьяна Петровна. Она же обратила внимание на окровавленные следы на снегу, которые вели от места происшествия. Однако уже в день смерти экс-министра Александр Турчинов, возглавлявший тогда СБУ, заявил, что Кравченко стрелялся сам. Этой версии следствие придерживалось и потом, когда дело неоднократно возбуждалось, прекращалось и возобновлялось вновь.

Однако, в самоубийство бывшего шефа до сих пор не верит экс-первый замминистра внутренних дел Михаил Корниенко. "Юрий Федорович, яркая, харизматичная личность, никоим образом не мог пойти на этот шаг", — считает генерал. Он склоняется к тому, что Кравченко погиб в результате тщательно подготовленной в обстановке глубочайшей конфиденциальности и весьма профессионально исполненной спецоперации.

"В современных условиях нет особых проблем представить все как суицид или несчастный случай, — продолжает он. — Думаю, такая оперативная комбинация была по силам западным спецслужбам. Я уже не говорю о том, сколько представителей "оранжевых" тогда были завербованы иностранными разведками — это тема отдельного расследования".

"Такой волевой человек, как Кравченко если и решился бы на самострел, то лишь в каких-то скоротечных чрезвычайных обстоятельствах, перед лицом реальной угрозы своим близким, — делится опытнейший эксперт-практик, доцент учебно-научного института подготовки следователей и криминалистов Нацакадемии внутренних дел Юрий Мазниченко. — Ему могли предоставить выбор: стреляешься либо убирают кого-то из твоих — скажем, внука, в котором души не чаял. И он поступил так, как поступил бы каждый уважающий себя офицер. Оставив условный знак в виде двух выстрелов, посылая сигнал, что преступников, которые его довели до смерти, было двое. Да и не мог пистолет после первого и тем более второго выстрела, быть прислоненным к ножке стула — до такого даже фантасты не додумаются. Оружие отлетело бы в сторону, это факт. И Кравченко не сидел бы, а лежал, а предсмертную записку не прятал в нижнее белье".

Экс-майор Управления госохраны Николай Мельниченко в марте 2005-го находился в Варшаве. "Источник в спецслужбе сообщил мне, что сначала уберут Кравченко, а потом меня, и я сразу позвонил Турчинову, предложив немедленно арестовать Юрия Федоровича — в целях его же безопасности, — говорит экс-майор. — Турчинов ответил, что этому мешает Пискун. А на следующий день я узнал, что Кравченко  мертв".

Ранее "Главред" сообщал, что уголовное дело по статье "Умышленное убийство", через девять месяцев прекращенное за отсутствием события преступления. Затем, с учетом множества нестыковок в следствии, на которые указывали известные медики и политики, члены семьи Кравченко и журналисты, дело вновь возобновлялось, после чего закрывалось опять.

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самоубийство Гонгадзе Кравченко
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