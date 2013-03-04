В Украине задержан российский криминальный авторитет по кличке Коля Бес

2 марта в Украине был задержан новгородский промышленник Николай Кравченко по кличке Коля Бес , которого российские силовики называют лидером регионального криминального сообщества в постсоветские годы.

Об этом со ссылкой на представителя новгородского облУМВД сообщает РИА Новости.

"Сотрудники УМВД, ГУМВД по СЗФО при поддержке МВД Украины в Киеве 2 марта задержали 51-летнего Кравченко. Решается вопрос об экстрадиции его в Россию", — сказал собеседник агентства.

По сведениям новгородских правоохранителей, новгородское криминальное сообщество, лидером которого был Кравченко, в постсоветские годы контролировало значительную часть экономики региона. Промышленник скрылся от правосудия в 2007 году, когда ему было предъявлено обвинение в организации убийства местного бизнесмена.

Силовики объявили Кравченко в международный розыск, новгородский суд заочно арестовал его. Правоохранители арестовали банковские счета и часть имущества Кравченко, милиция объявила о выплате премии в миллион рублей за информацию о его местонахождении, пообещав при необходимости увеличить ее в несколько раз.

Ранее "Главред" сообщал, что в апреле 2012-го в Одессе задержали одного из лидеров знаменитой российской организованной преступной группировки "29 комплекс" (также известна как "казанская ОПГ") Рузаля Асадуллина по прозвищу Рузалик.