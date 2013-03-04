В ДТП на Закарпатье погибли отец с матерью, а две дочери попали в больницу

В воскресенье, 3 марта, в Мукачевском районе Закарпатской области произошло ДТП, во время которого погибли два человека, еще трое оказались на больничной койке.

Авария случилась в 14.50 на 777 км автодороги "Киев–Чоп" возле села Старое Давыдково.

По предварительным данным, водитель автомобиля DAF не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-210700.

В результате ДТП двое пассажиров ВАЗа (супруги) погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров этого же автомобиля (дочери погибших, 12 и 20 лет) и 19-летний водитель ВАЗа получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.

Ранее "Главред" сообщал, что в субботу, 2 марта, в Одесской области произошло ДТП, погибли три человека.