Пилотам разбившегося на Киевщине самолета грозит 12 лет тюрьмы

Следствие по факту крушения самолета под Бородянкой, во время которого погибли 5 парашютистов, закончено, а дело передано в суд.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Досудебным расследованием было установлено, что самолет принадлежал ООО "Спортивно-парашютный клуб "Скай Дэнс", в день аварии эксплуатировался ООО "Украинская школа пилотов".

В момент катастрофы на борту находилось 2 члена экипажа, 18 парашютистов и 2 посторонних (неоформленные) лица. Всего в самолете находились 22 человека. Воздушное судно совершало полеты в рамках учебно-подготовительной программы парашютистов.

Командиру и второму пилоту самолета предъявлено обвинение в уголовном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.276 УК, то есть в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта.

В частности, следствием было установлено, что "командир и второй пилот располагали информацией о сложных погодных условиях, а также о том, что грозовой фронт перемещается в зону полетов".

"Тем не менее, перед вторым полетом этого дня не убедились в безопасности полета и осуществили вылет, который закончился авиакатастрофой", - уточнили в пресс-службе.

Командиру и второму пилоту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Ранее "Главред" сообщал, 10 июня 2012 года пять человек погибли, 13 пострадали при аварийной посадке самолета с парашютистами в Киевской области.

фото: news.tochka.net