Глава МВД: убийство мэра Симеиза могли предотвратить бдительные граждане

Глава МВД Виталий Захарченко считает, что если бы бдительные граждане заявили о том, что возле поселкового совета Симеиза замечен подозрительный автомобиль, можно было предотвратить убийство мэра Кирилла Костенко.

Такое мнение он озвучил в эфире телеканала ICTV, сообщает Investigator.org.ua.

"Информация была у людей о том, что машина какая-то подозрительная ездила рядом с поселковым советом. И заметили ту машину, и неоднократно и в январе, и в феврале. Безусловно, если бы такая информация доводилась до нас, до милиции, милиция бы реагировала более оперативно. И, наверное, не довели бы до совершения такого преступления", – сказал Захарченко.

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По словам министра, основной версией следствия остается убийство по мотивам, связанным с профессиональной деятельностью Костенко.

"Вы знаете, заказные убийства тяжело раскрываются, но я считаю, что опыта у наших сотрудников уголовного розыска хватает. Мы с ними раскрыли уже не один десяток сложных, тяжелых, резонансных преступлений", – оценил Захарченко шансы раскрыть преступление.

Ранее "Главред" сообщал, что 26 февраля в Симеизе был застрелен поселковый голова Кирилл Костенко. Веб-камеры отеля напротив поссовета Симеиза зафиксировали момент расстрела мэра. Костенко был похоронен 2 марта в Симферополе.

фото, видео: ictv.ua