В Киеве совершено покушение на бизнесмена Вадима Рабиновича

В понедельник, 4 марта, в Киеве в районе станции метро "Кловская" (ул. Мечникова) было совершено покушение на известного бизнесмена, президента ФК "Арсенал" (Киев), сопредседателя Европейского еврейского парламента (EJP), президента Всеукраинского еврейского конгресса Вадима Рабиновича.

Об этом сообщает MIGnews.com.ua, По данным издания, в автомобиль бизнесмена, который выезжал из двора офиса, со стороны пустующего соседнего дома было брошено взрывное устройство. Автомобиль пострадал. Очень сильный взрыв был слышен на всей улице Мечникова, в некоторых домах выбиты стекла, сработала сигнализация многих автомобилей на близлежащих стоянках.



Подробности ЧП выясняются, на место оперативно прибыла группа сотрудников правоохранительных органов. Они оцепили место происшествия и опросили свидетелей.

Так, одна из женщин сообщила, что видела мужчину среднего роста, лет 30-ти, в бейсболке, прикрывавшей большую часть лица, который после громкого взрыва бросился бежать в сторону дома на улице Первомайского и скрылся во дворике.

Другие очевидцы описали силу взрыва - по их словам, он был таким мощным, что в зданиях, расположенных по периметру места происшествия, вылетели стекла, сработала сигнализация на стоянках автомобилей.

В то же время, как сообщает ТСН со ссылкой на своего корреспондента, сам Рабинович в результате инцидента не пострадал. Также не было видно существенных повреждений на его автомобиле.

Позже сам Вадим Рабинович пообещал заплатить миллион гривен тому, кто поможет найти и задержать человека, который бросил взрывчатку в его машину.

Вместе с тем, в столичной милиции подтвердили факт взрыва, повредившего автомобиль "Лексус" на улице Мечникова. По предварительным данным правоохранителей, в результате инцидента у транспортного средства было повреждено стекло передней фары.

Фото: УНН.