В Киеве совершено покушение на бизнесмена Вадима Рабиновича

Неизвестный бросил в машину Рабиновича взрывное устройство. Бизнесмен не пострадал.
Об этом сообщает MIGnews.com.ua, По данным издания, в автомобиль бизнесмена, который выезжал из двора офиса, со стороны пустующего соседнего дома было брошено взрывное устройство. Автомобиль пострадал. Очень сильный взрыв был слышен на всей улице Мечникова, в некоторых домах выбиты стекла, сработала сигнализация многих автомобилей на близлежащих стоянках.
Подробности ЧП выясняются, на место оперативно прибыла группа сотрудников правоохранительных органов. Они оцепили место происшествия и опросили свидетелей.
Так, одна из женщин сообщила, что видела мужчину среднего роста, лет 30-ти, в бейсболке, прикрывавшей большую часть лица, который после громкого взрыва бросился бежать в сторону дома на улице Первомайского и скрылся во дворике.
Другие очевидцы описали силу взрыва - по их словам, он был таким мощным, что в зданиях, расположенных по периметру места происшествия, вылетели стекла, сработала сигнализация на стоянках автомобилей.
В то же время, как сообщает ТСН со ссылкой на своего корреспондента, сам Рабинович в результате инцидента не пострадал. Также не было видно существенных повреждений на его автомобиле.
Позже сам Вадим Рабинович пообещал заплатить миллион гривен тому, кто поможет найти и задержать человека, который бросил взрывчатку в его машину.
Вместе с тем, в столичной милиции подтвердили факт взрыва, повредившего автомобиль "Лексус" на улице Мечникова. По предварительным данным правоохранителей, в результате инцидента у транспортного средства было повреждено стекло передней фары.
Фото: УНН.