От взрыва "Лексуса" в Киеве никто не пострадал - милиция

От взрыва автомобиля, который произошел в понедельник на улице Мечникова в Киеве, никто не пострадал.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ГУ МВД в столице.

По информации правоохранителей, 4 марта в 15.40 по спецлинии "102" поступило сообщение о взрыве возле автомобиля "Лексус" на ул. Мечникова, 14.

По предварительным данным, в результате инцидента у транспортного средства повреждено стекло передней фары.

Также в столичном ГУ МВД отметили, что в настоящее время не владеют информацией, кому принадлежит это транспортное средство.

Напомним, ранее интернет-сайт MIGnews сообщил о том, что на улице Мечникова было совершено покушение на бизнесмена Вадима Рабиновича.

По данным издания, в автомобиль бизнесмена, который выезжал из двора офиса, со стороны пустующего соседнего дома было брошено взрывное устройство. Автомобиль пострадал. Очень сильный взрыв был слышен на всей улице Мечникова, в некоторых домах выбиты стекла, сработала сигнализация многих автомобилей на близлежащих стоянках, отмечают журналисты.

Также уже опубликованы некоторые показания свидетелей. Так, одна из женщин сообщила, что видела мужчину среднего роста, лет 30-ти, в бейсболке, прикрывавшей большую часть лица, который после громкого взрыва бросился бежать в сторону дома на улице Первомайского и скрылся во дворике.



Другие очевидцы описали силу взрыва - по их словам, он был таким мощным, что в зданиях, расположенных по периметру места происшествия, вылетели стекла, сработала сигнализация на стоянках автомобилей.

Фото: УНН.