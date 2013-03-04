Рабинович пообещал миллион тому, кто найдет виновника взрыва его машины

Известный бизнесмен Вадим Рабинович пообещал заплатить миллион гривен тому, кто поможет найти и задержать человека, который бросил взрывчатку в его машину, пишет "Сегодня".

О версиях покушения бизнесмен пока не сообщает.

"Что касается версий, то я обещал правоохранителям пока их не разглашать", - сказал он.

Напомним, сегодня в Киеве в районе станции метро "Кловская" неизвестные покушались на жизнь президента ФК "Арсенал", сопредседателя Европейского еврейского парламента (EJP), президента Всеукраинского еврейского конгресса Вадима Рабиновича.

Правоохранители проводят все необходимые первоочередные меры по установлению обстоятельств события.

По предварительным данным милиции, в результате инцидента у транспортного средства повреждено стекло передней фары.