СМИ назвали версии причин покушения на Рабиновича

В понедельник, 4 марта, в Киеве произошло покушение на известного бизнесмена и президента Всеукраинского еврейского конгресса Вадима Рабиновича - в его "Лексус" бросили взрывчатку. И хотя сам Рабинович не пострадал, возник вопрос о причинах покушения, сообщает "Сегодня".

"Я был в машине. Когда мы выезжали со двора (Рабинович на протяжении многих лет выезжает из своего офиса на улице Мечникова со внутреннего двора в сопровождении джипа с охраной. — Ред..), то кто-то бросил какую-то взрывчатку, — рассказал Вадим Зиновьевич. — Мне кажется, что у людей от ощущения вседозволенности кое-что съезжает совсем, мол, здесь все мое".

В здании, где вместе с офисом Рабиновича соседствует много других фирм, взрывной волной выбило несколько окон, разлетелись на осколки и большие форточки в пункте вторсырья.

"Рвануло около 16:00. С полок хоть вещи и не попадали, но стало реально не по себе. Оказалось, что взрывчатка попала в первое авто, в котором ехали охранники Рабиновича. "Бомбу" бросили со 2 или 3 этажа заброшенного общежития напротив, но охранники там никого не нашли, — рассказал сотрудник одного из офисов. — Говорят, что этот взрыв могли заказать бизнесмены, желая запугать Рабиновича, который сдает множество помещений здания в аренду. Могли намекнуть, что пора прекращать с этим".

Впрочем, это не единственная версия, которую обсуждают.

В окружении Рабиновича говорят и о другой версии. "К Вадиму Зиновьевичу полтора месяца назад приходил один высокопоставленный человек и потребовал просто так отдать телеканал, которым владеет Рабинович. После этого он собрался обратиться к генпрокурору. Мы не можем утверждать, что причина взрыва — именно этот конфликт, но больше мотивов не прослеживается", — сказали в окружении Рабиновича. Сам бизнесмен на вопрос, кого он подозревает, не ответил. Мол, в милиции просили не говорить с прессой.

В киевской милиции уже предварительно установили, что в авто бросили взрывпакет, который используется в воинских частях. "На автомобиле взрывная волна повредила "противотуманку", на фаре есть трещина. К счастью, никто из людей не пострадал", — сказал спикер столичной милиции Игорь Михалко. Очевидцы ЧП добавляют, что после взрыва из общежития выбежал и скрылся парень среднего роста лет 30-ти и в бейсболке.

Ранее "Главред" сообщал, что Рабинович пообещал заплатить миллион гривен тому, кто поможет найти и задержать человека, который бросил взрывчатку в его машину.

фото: segodnya.ua