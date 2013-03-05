На Черниговщине проезд протаранил легковушку, погиб человек

Во вторник, 5 марта, утром в Черниговской области вследствие столкновения электропоезда с автомобилем погиб мужчина.

Об этом со ссылкой на Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации сообщает УНИАН.

Трагедия произошла на железнодорожном переезде вблизи с. Липов Рог Нежинского района. Электропоезд №843 сообщением "Неданчечи-Нежин" столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Вследствие этого водитель автомобиля, 1975 года рождения, погиб.

В настоящее время движение электропоезда приостановлено. Проводятся оперативно-следственные действия.

Ранее "Главред" сообщал, что 13 декабря под Киевом произошла трагедия. Неподалеку от железнодорожной станции "Клавдиево" поезд Киев - Львов протаранил легковушку ВАЗ-21101.

В результате столкновения погиб один из пассажиров ВАЗа. Водитель и еще один пассажир легковушки получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Бородянской районной больницы.

Фото: ru-railway