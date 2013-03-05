Милиция начала уголовное производство о покушении на Рабиновича

Cтоличная милиция начала уголовное производство по статье "хулиганство" в связи спокушением на известного бизнесмена, сопредседателя Европейского еврейского парламента Вадима Рабиновича, произошедшим 4 марта возле его офиса в Киеве.

Как сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, информация об этом внесена в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, пишет Корреспондент.

Между тем, СМИ сегодня, 5 марта, опубликовали несколько версий произошедшего. Так, по одной из версий, "взрыв могли заказать бизнесмены, желая запугать Рабиновича, который сдает множество помещений здания в аренду". В окружении же Рабиновича, озвучивают другую версию: борьба за телеканал, которым владеет бизнесмен.

Сам же Вадим Рабинович не говорит о том, с чем может быть связан этот инцидент, но готов за помощь в поимке злоумышленника отдать миллион гривен. "Могу точно сказать, что любой человек, который поможет задержать виновного, получит миллион гривен. Жду, что скажут мне в милиции", - сказал он.

В то же время, бывший главный редактор газеты "Столичные новости" Владимир Кацман заявил, что взрыв был покушением на жизнь Рабиновича и что взрывное устройство было брошено со стороны соседнего дома в автомобиль бизнесмена, который выезжал из двора офиса.

Напомним, покушение на Вадима Рабиновича произошло 4 марта возле его офиса.

Ранее "Главред" сообщал, что Рабинович пообещал заплатить миллион гривен тому, кто поможет найти и задержать человека, который бросил взрывчатку в его машину.