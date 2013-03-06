На Донбассе повесился 11-летний школьник

В Краматорске, Донецкой области, покончил жизнь самоубийством 11-летний ребенок.

Мальчик написал предсмертную записку, в которой объяснил свое решение, передает ТСН.

Как заявили в милиции, текста письма вполне достаточно, чтобы начать искать виновных в доведении ребенка до самоубийства.

Все, кто знал школьника, отказываются верить в случившееся. По словам знакомых, он был доброжелательным, неконфликтным, а в классе был одним из лучших учеников.

Его фотография до сих пор висит на доске почета школы.

Обнаружил тело Артема его сосед, который вышел из дома и сквозь забор увидел мальчика в петле. На его крик прибежал старший брат школьника.

Как выяснилось позднее, Артем заранее готовился к смерти. Как рассказал его брат, мальчик повесился из-за безответной любви к соседской девочке.

Предсмертную записку милиция обнаружила в кармане ребенка. Ее содержание в интересах следствия не разглашается.

В школе, где учился Артем, в версию самоубийства из-за девочки не верят и утверждают, что причины трагедии, скорее всего, нужно искать в семье.

По словам учителей, мальчик рос в неполной семье – его и старшего брата воспитывала мама.

Видео: tsn.ua