На Донбассе повесился 11-летний школьник

Школьник из Краматорска написал предсмертную записку, в которой попытался объяснить свое решение.
В Краматорске, Донецкой области, покончил жизнь самоубийством 11-летний ребенок.
Мальчик написал предсмертную записку, в которой объяснил свое решение, передает ТСН.
Как заявили в милиции, текста письма вполне достаточно, чтобы начать искать виновных в доведении ребенка до самоубийства.
Все, кто знал школьника, отказываются верить в случившееся. По словам знакомых, он был доброжелательным, неконфликтным, а в классе был одним из лучших учеников.
Его фотография до сих пор висит на доске почета школы.
Обнаружил тело Артема его сосед, который вышел из дома и сквозь забор увидел мальчика в петле. На его крик прибежал старший брат школьника.
Как выяснилось позднее, Артем заранее готовился к смерти. Как рассказал его брат, мальчик повесился из-за безответной любви к соседской девочке.
Предсмертную записку милиция обнаружила в кармане ребенка. Ее содержание в интересах следствия не разглашается.
В школе, где учился Артем, в версию самоубийства из-за девочки не верят и утверждают, что причины трагедии, скорее всего, нужно искать в семье.
По словам учителей, мальчик рос в неполной семье – его и старшего брата воспитывала мама.
Видео: tsn.ua