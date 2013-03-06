В Одесской области затонуло судно с 11 моряками на борту

В среду, 6 марта, утром в Одесской области затонул сухогруз "Николай Бауман", перевозивший 2700 тон гипса. На борту находились 11 моряков.

Это произошло в 10:55 в Черном море в 2 км от дельты реки Дунай на глубине 17 м.

Построенное 40 лет назад судно под флагом Молдовы двигалось из Турции в Херсон. На его борту находилось 11 членов экипажа и 2700 т груза гипса. Спасательное судно ГП МТП "Усть-Дунайск" эвакуировал весь экипаж и доставили его в Вилково Одесской области.

На судно было 3,5 т дизельного топлива и 540 кг масла. На момент эвакуации экипажа разлива нефтепродуктов не было.

Причина аварии устанавливается. Погибших и пострадавших нет. Событие находится на контроле Главного управления ДСНС в Одесской области.

Ранее "Главред" сообщал, что в декабре 2012-го у турецких берегов затонул сухогруз "ВолгоБалт" 199, на борту которого было 11 украинских моряков и один россиянин.

фото: marinetraffic.com