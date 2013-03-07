На Киевщине расследуют смерть 8-месячной девочки с синяками на теле и журналом в горле

В Киевской области милиция расследует смерть 8-месячной девочки.

Под подозрением в убийстве дочери своей сожительницы оказался житель Фастова. Основанием для уголовного дела стали тяжкие телесные повреждения, с которыми ребенок попал в больницу.

Мужчина часто приходил в семью, помогал по хозяйству. Но потом мать 5-х детей попыталась создать с ним полноценную семью, передает ТСН.

В тот злосчастный день именно она попросила сожителя присмотреть за самой маленькой дочерью.

"Этот человек дал ей игрушки. Дал некий журнал. Сам на 15 минут вышел в другую комнату, как он объясняет. А когда вернулся, увидел, что ребенок задыхается. Потому что она начала есть этот журнал", - пересказал версию подозреваемого пресс-секретарь милиции Киевской области Николай Жукович.

Когда же самостоятельно спасти девочку не удалось, мужчина вызвал скорую. То, в каком состоянии девочку доставили в больницу, и стало причиной для открытия уголовного производства. На теле ребенка был выявлен ряд тяжких телесных повреждений.

Мужчина объясняет, что синяки появились, когда он делал ей искусственное дыхание, потому что та удавилась журналом. Однако окончательный ответ на вопрос о причине смерти младенца должна дать судебно-медицинская экспертиза.

Милиция начала производства в отношении нарушение двух статей: невыполнение родительских обязанностей и умышленное нанесение телесных повреждений.

фото;видео: tsn.ua