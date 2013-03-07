В Одессе совершил самоубийство журналист

В Одессе погиб журналист Сергей Шенкевич, работавший собкором издания "Одесса-Комментарии" и информационного агентства "Украинские новости".

Об этом сообщает Новый Регион.

По словам друзей погибшего, 29-летний Шенкевич совершил самоубийство в своей квартире.

Согласно одной из версий, причиной трагедии стала размолвка с любимой, произошедшая несколько дней назад.

У Сергея осталась мать, отец – выдающийся советский физик – умер несколько лет назад от рака.

Напомним 11 ноября минувшего года во Дворце спорта из-за падения с высоты 8-9 м на бетонный пол трагически погиб обозреватель 35-летний Юрий Данилов.