На Луганщине из дробовика застрелили бывшего боксера

В среду, 6 марта, в Ровеньках Луганской области возле дома на кв. Гагарина с огнестрельным дробовым ранением был обнаружен труп 33-летнего мужчины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД в Луганской области сообщает УНИАН.

Данный факт был занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 115 УК Украины. Милиция принимает все необходимые меры по розыску и задержанию лица, причастного к совершению этого уголовного правонарушения.

Погибший является бывшим боксером Максимом Савиловым, который, возможно, стал участником конфликта, развернувшегося в одном из салонов красоты в центре города, пишет "Ровеньки-медиа".

По словам очевидцев происшествия, женщина, представившаяся хозяйкой заведения, в сопровождении крепких мужчин, потребовала, чтобы посетители и сотрудники в течение нескольких минут освободили салон, что они и сделали, не закончив прически и маникюр. Возможную связь между этими двумя происшествиями, сейчас устанавливают правоохранители.

фото: pravo-kiev.com