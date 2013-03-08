В России произошло крупное ДТП: столкнулись сотни машин

В результате 39 аварий, которые одна за другой произошли вечером 7 марта на трассе Пермь-Краснокамск в России, пострадали около сотни автомобилей.

Как сообщили в МВД РФ, в результате ДТП один человек погиб, еще восемь были ранены, передает Lenta.ru.

На дороге образовалась большая пробка.

Как выяснилось позже, одно серьезное ДТП спровоцировало десятки мелких. По предварительным данным, причиной многочисленных аварий стали погодные условия.

Ранее МЧС России по Пермскому краю предупреждало водителей о том, что в регионе ожидаются метели, а порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.