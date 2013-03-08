Школьницы Макеевки устроили массовую драку: четыре человека в больнице

В городе Макеевка, Донецкой области, толпа старшеклассниц и студенток устроили массовую драку.

Об этом сообщает НТН.

В результате потасовки четыре старшеклассницы оказались в больнице.

Свидетелями драки стали водители маршруток, которые стояли на конечной остановке.

В милиции факт массовой драки подтвердили и отметили, что продолжается проверка. О причинах девичьего побоища пока что нет никакой информации.

"В настоящее время, в органы внутренних дел обратилось три старшеклассницы. Идет предварительная проверка по статье "Умышленное причинение легких телесных повреждений", - заявили в пресс-службе Макеевской милиции.