На Хмельнитчине при пожаре сгорели три человека

В Хмельницкой области в селе Ивоненцы в результате пожара в жилом доме погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, к месту вызова прибыло очередное отделение спасателей Летичевского района и пожарные местной пожарной команды села Греченцы, которые ликвидировали пожар.

Во время тушения пожара обнаружены тела трех человек (женщины - 1928 г.р. и 2 мужчин - 1948 г.р. и 1973 г.р.).

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области и следственно-оперативная группа Летичевского РО УМВД.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что за период января-февраля 2013 года количество пожаров на территории Украины уменьшилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом в 2012 году.