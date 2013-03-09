На Кировоградщине поезд протаранил автобус: 2 погибших, 4 раненых

9 марта, в Кировоградской области при выезде из Власовки в сторону Светловодска на железнодорожном переезде локомотив протаранил маршрутный автобус.

По предварительным данным сотрудников ГАИ, работающих на месте происшествия, два человека погибли, четверо - ранены, сообщает телеканал ТВі.

"Маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter ехал из Кременчуга (Полтавская область) в Светловодск (Кировоградская область). По предварительной версии, водитель не остановился на запрещающий знак "Стоп", проигнорировал звуковой сигнал железнодорожного светофора и поехал через переезд. В этот момент к переезду приблизился локомотив. Поезд врезался в заднюю часть маршрутки. Погибли двое пассажиров. Еще четверо госпитализированы", - рассказл сотрудник ГАИ.

Напомним: в прошлом году на железнодорожных переездах произошло 89 ДТП, в которых погибли 12 человек, а еще 38 серьезно травмированы.