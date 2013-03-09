В Одессе подросток на Peugeot разбил три машины и покалечил пешеходов

В Одессе парень 1996 года рождения на легковом автомобилей Peugeot сбил двух пешеходов и разбил три автомобиля.

ДТП произошло около 2 часов ночи на улице Ицхака Рабина, сообщает пресс-служба МВД Украины в Одесской области.

Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля Peugeot превысил скорость, не вписался в поворот и врезался в припаркованные возле кафе автомобили Mazda, Mitsubishi и Daewoo.

"Он ехал по улице и случайно зацепил встречную машину, испугался и решил скрыться с места аварии, превысил скорость и на повороте не справился с управлением", – сообщил начальник отдела по связям с общественностью областного МВД Владимир Шаблиенко.

"Автомобиль выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов, а потом врезался в ограждение кафе, повредив еще три машины", - добавил он.

В пресс-службе также подтвердили, что за рулем авто был 16-летний подросток. "Он без разрешения взял ключи у отца и решил покатать друзей по городу", — сказал Шаблиенко.

В результате происшествия 59-летний мужчина и 36-летняя женщина получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую клиническую больницу. Виновник аварии не пострадал. По факту ДТП ведется следствие.

Между тем, одесские СМИ пишут, что машину вел 16-летний школьник, который без разрешения отца взял его ключи, чтобы прокатится по ночному городу с друзьями.

Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля Peugeot превысил скорость, не вписался в поворот и врезался в припаркованные возле кафе автомобили Mazda, Mitsubishi и Daewoo.

"Там был молодой пацан за рулем, у которого даже прав не оказалось, а только студенческий", — говорит Ирина Гаверская, знакомым которой разбили машину. "Сразу же приехали высокопоставленные офицеры и увезли водителя "Пежо" — им оказался мелкий парнишка. Майор сказал, что якобы на освидетельствование. Вызывали эвакуатор и хотели увезти "Пежо". Хозяева пострадавших машин защищались, чтобы машину не забрали. Тогда вышеуказанный майор стал угрожать, что сейчас вызовет отряд "Беркута". Но "Пежо" таки не смогли увезти!", — пишет на "Одесском форуме" пользователь под ником Sphinx12.