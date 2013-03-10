Непогода на Запорожье оставила без электричества 22 населенных пункта

В ночь на 10 марта в Запорожской области из-за дождя и сильных порывов ветра были обесточены 22 населенных пункта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 22 населенных пунктов в Запорожской области", – заявили в ведомстве.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал "Главред", синоптики прогнозировали Украине 8-12 марта резкое ухудшение погодных условий, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега.

Также ожидалась гололедица и сильный ветер.