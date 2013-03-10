В Феодосии иномарка протаранила скорую: погиб фельдшер, пятеро раненых

В Феодосии легковой автомобиль столкнулся с каретой "скорой помощи".

В результате один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, передает УНИАН.

Авария произошла 9 марта. На перекрестке не разминулись "Фольксваген Пассат" и "скорая".

В аварии погибла 27-летняя фельдшер. 57-летний врач в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Водители обеих машин, 32 и 57 лет, а также 50-летний пассажир медицинского автомобиля госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в больницу с диагнозом "кома по неизвестной причине" доставлен 22-летний пациент, который находился в "скорой" в момент аварии.

Правоохранители проводят расследование.