На Одесчине задержан убийца-людоед

В Татарбунарском районе Одесской области задержали человека, подозреваемого в каннибализме.

Как считают в милиции, убийца расчленил труп и добавлял его фрагменты в пищу, сообщили в пресс-службе МВД по Одесской области.

Оказалось, что в феврале с заявлением в милицию обратилась 26-летняя женщина, которая разыскивала свою мать. В последний раз женщину видели 14 февраля в доме односельчанина.

Следственная группа обнаружила место, где хозяин дома закопал расчлененное тело пропавшей женщины.

По словам владельца дома, конфликт между ним и гостьей возник после совместного распития спиртных напитков. Причиной убийства стало подозрение в том, что женщина украла деньги хозяина дома.

Мужчина нанес потерпевшей несколько ударов по голове, а когда она умерла, вынес тело во двор и расчленил.

Задержанный уверяет, что некоторые фрагменты тела убитой им женщины он употреблял в пищу, поэтому "правоохранители проверяют мужчину на возможную причастность к факту каннибализма".

На данный момент продолжается досудебное следствие.

Отметим, что недавно полиция американском штате Флорида полицейский застрелили человека, подозреваемого в каннибализме.

Жуткий инцидент произошел 26 мая средь бела дня на курорте Майами. Свидетелями нападения каннибала стали дорожный обходчик и случайная прохожая. На их глазах подозреваемый буквально поедал лицо жертвы.