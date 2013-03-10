На Сумщине пьяный водитель сбил женщину и выбросил ее тело в соседнем районе

На Сумщине в Недригайловском районе пьяный водитель на "Москвиче" сбил женщину, положил ее тело в автомобиль и выбросил в кювет в соседнем районе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, обнаружила на проезжей части кровь, женскую перчатку и сережку, однако ни тела погибшей, ни автомобиля там не было.

Милиция быстро нашла автомобиль с характерными для ДТП механическими повреждениями кузова и следы крови на дверце и заднем сиденье авто, а также хозяина транспортного средства. Им оказался житель пгт. Терны.

37-летний водитель автомобиля АЗЛК 2140 признался в совершенном ДТП.

По его словам, в ночь трагедии в состоянии алкогольного опьянения выехал по направлению г. Сумы. Сбив в женщину он, побоявшись ответственности, вывез ее труп в соседний район и выбросил тело в кювет. Расследование ДТП находится на контроле прокуратуры.

Буквально на следующий день после задержания водителя в милицию поступило сообщение из соседнего района, что в Белополье на обочине автодороги нашли труп женщины с телесными повреждениями и черепно-мозговой травмой. Погибшей оказалась жительница пгт. Терны Недригайловского района Л., 1971 года рождения, которую несколько дней разыскивали. Труп направлен в Белопольское отделения СМЕ для установления причин смерти.

Водитель "Москвича" взят под стражу, по факту ДТП и его действий начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).