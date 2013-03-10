В Египте погибла украинская актриса и художница

В Египте трагически погибла актриса Оксана Гайвась, внучка выдающегося украинского архитектора Анатолия Добровольского.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Форума спасения Киева", передает УНН.

"8 марта 2013 года в Египте трагически погибла актриса, художница Оксана Гайвась, внучка выдающегося украинского архитектора Анатолия Добровольского - главного архитектора Киева в 1950-1955 годах, автора проекта восстановления Крещатика, аэропорта "Борисполь", гостиницы "Москва" (ныне - "Украина" ), Московского моста", - сообщил главный координатор гражданской кампании "Форум спасения Киева" Виталий Черняховский.

"8 марта Оксана, катаясь на квадроцикле в пустыне, упала с машины и ударилась головой. После трех дней пребывания в коме, не приходя в сознание, она умерла.

Страховая компания заявила, что не считает смерть украинской туристки страховым случаем и отказалась оплачивать лечение Оксаны Гайвась. За доставку тела погибшей на родину коммерческая фирма, связанная с туроператором, требовала у матери Оксаны Гайвась Татьяны Добровольской более 4 тыс. дол.

Посольство Украины в Арабской Республике Египет приняло меры по бесплатной доставке тела Оксаны Гайвась в Киев", - говорится в сообщении.